﻿PETTAZZONI (LEGA): CONFERMATA LA RICANDIDATURA. “DOPO 5 ANNI DI BATTAGLIE, ABBIAMO L’OCCASIONE DI GOVERNARE LA REGIONE”

Visite: 8





“E’ un’occasione storica che non possiamo perdere e in provincia di Ferrara, il vento del cambiamento ha già portato i suoi buoni frutti con la vittoria nel capoluogo” commenta il consigliere regionale Lega uscente, Marco Pettazzoni, a seguito della riconferma nella lista Lega per il collegio ferrarese.

“In questi 5 anni abbiamo portato avanti numerose battaglie – spiega il consigliere regionale Pettazzoni – per mettere in sicurezza i nostri fiumi e i nostri territori, sulla ricostruzione post sisma, per salvaguardare gli ospedali periferici, per combattere la cimice asiatica, per contrastare il bracconaggio ittico, per agevolare le piccole e micro imprese e tanto altro. Il 26 Gennaio abbiamo la possibilità di cambiare la guida della Regione, per offrire una sanità e un sistema infrastrutturale più vicino alle necessità dei territori, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e per tagliare tasse e burocrazia alle imprese favorendo il mercato interno e incrementando i posti di lavoro.”