BUONACOMPRA: Arrestato un 46enne con l’accusa di “detenzione di stupefacente ai fini di spaccio”

Nel tardo pomeriggio di ieri a Cento, in frazione Buonacompra, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Terre del Reno, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti, traevano in arresto nella flagranza del reato di “detenzione di stupefacente ai fini di spaccio”: B.E., italiano classe 1973, pregiudicato. I Carabinieri, a conclusione di una perquisizione domiciliare eseguita all’interno dell’abitazione di residenza dell’arrestato, rinvenivano e sottoponevano a sequestro la seguente quantità di sostanza stupefacente:

2000 grammi di marijuana essiccata, contenuta in diverse vaschette di plastica;

una consistente quantità di foglie di marijuana contenute in barattoli di vetro ed immerse in alcol etilico;

50 grammi circa di hashish;

7 piante di marijuana;

numerosa attrezzature per la coltivazione delle piante di marijuana.

L’arrestato, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.