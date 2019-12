PIEVE DI CENTO: “Ricordando Alice Zeppilli e Giuseppe Alberghini”

Visite: 11

sabato 28 dicembre, alle ore 21.00 si terrà l’evento “Ricordando Alice Zeppilli e Giuseppe Alberghini“, una serata unica in occasione del 50° anniversario dalla scomparsa del grande soprano a cui è intitolato il teatro di Pieve di Cento in cui si svolgerà l’evento.“La storia del grande soprano Alice Zeppilli si intreccia con quella di Pieve di Cento: pievese era il marito, Giuseppe Alberghini, primo violoncellista del Teatro Metropolitan di New York; a Pieve la coppia possedeva una bella villa in cui soggiornò per numerose estati. Amata e osannata dal pubblico americano degli anni Dieci del Novecento, Alice Zeppilli fu un soprano dal grande fascino che si esibì nei maggiori Teatri degli Stati Uniti al fianco di giganti del melodramma come Enrico Caruso e Titta Ruffo. Donna dalla bellezza non comune e artista dalle qualità sceniche universalmente apprezzate, pare che avesse anche buona tecnica vocale e buon gusto nell’interpretazione, doti non scontate per l’epoca.”