CENTO: PRIMO TRIMESTRE DI CONTRIBUTI PER ‘AL NIDO CON LA REGIONE’

Il Comune di Cento ha aderito alla misura sperimentale ‘Al nido con la Regione’, finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica o servizi a titolarità e gestione privata, esclusivamente se convenzionati, come per le paritarie ‘Giordani’ e ‘San Giuseppe’ di Corporeno per le sezioni primavera.

La Regione ha assegnato al Comune di Cento una quota pari a complessivi 103.398 euro per l’anno educativo 2019/2020 al fine del sostegno economico alle famiglie, al fine di offrire alle bambine, ai bambini ed alle loro famiglie maggiore facilità di accesso a esperienze di educazione e cura.

In base ai criteri definiti dalla Regione sono state individuate le famiglie dei bambini frequentanti i nidi e le sezioni primavera aventi diritto al contributo, ovvero i nuclei con un Isee massimo di 26 mila euro, cui verrà ora liquidato il primo acconto per i mesi da settembre a dicembre.