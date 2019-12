BEVILACQUA: IL PRESEPIO MECCANICO PRENDE VITA

Visite: 61

Di Laura Guizzardi – Nel paesino di Bevilacqua che dista da Cento pochi chilometri, nasce a fianco alla chiesa ogni anno, perla Vigilia di Natale, dopo la mezzanotte: il presepio artistico ,meccanico creato da Angelo Pirani e Roger Sandoni.

I due amici da oltre dodici anni hanno intrapreso la strada della creatività ,utilizzando le loro doti nell’ambito della meccanica e dell’elettronica per dare vita al Presepio di Bevilacqua che si estende per circa 15 metri. La Parrocchia di Bevilacqua ospita questo bellissimo presepe, tutto meccanico e quest’anno sono presenti due novità, per arricchire ed incuriosire lo spettatore: la mugnaia con la macinazione del grano con molino a pietra e il saluto da parte di due amici . Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari,con la presenza di personaggi che riprendono le usanze di una volta come: la tessitrice, la lavandaia,la massaia, il falegname, il fornaio, il maniscalco,il bovaro,il maguan, il contadino e il dormiglione .

Durante la visita al Presepio, sul far della sera, la neve scende e l’oscurità si diffonde. Le porte di ogni casa si chiudono per dare vita alla natività, l’unica luce del mondo che proclama la nascita del salvatore. La mamma Maria prende in braccio Gesù , suo marito Giuseppe si inchina appoggiato al suo bastone di legno e i Re magi si inchinano alla santità. All’alba tutti i protagonisti, incominciano ha lavorare per ridare vita all’anima del presepio e tutto, è contornato da una musica di sottofondo che risalta l’atmosfera natalizia.

Il Presepio di Bevilacqua dona un accoglienza amorevole e dolce come il Bambin Gesù coccolato dalla sua mamma Maria e dallo sguardo dolce del papà Giuseppe.

Il cuore di tutto,è la passione di un hobby che con la forza di volontà, l’impegno e la tanta pazienza dei due artisti, portano a uno spettacolo artistico, meccanico stupendo, lasciando senza parole i visitatori incantati.

Il presepio è visibile tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 19,00 e termina il 26 gennaio 2020.