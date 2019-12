Cento – Antonino Barbagallo “aaa trasparenza cercasi, Il Sindaco ha le porte chiuse”

Visite: 135

“Sono indignato nel vedere, ancora una volta, come il Sindaco di Cento non rispetti questa Associazione sindacale .” Rileviamo lo sfogo del segretario nazionale del sindacato “S.I.D.L.” Antonino Barbagallo. Il Sindaco ha le porte chiuse, per la minoranza, per le associazioni CHE NON LO FANNO METTERE IN MOSTRA. Il suddetto sindacato, non è mai stato invitato ad alcun incontro con il Sindaco, ad esempio per quanto riguarda la situazione “Clara”, promesso dallo stesso. L’appunto del sindacalista,nei confronti del Sindaco, è anche quello dell’indifferenza da parte dell’Amministrazione ad una richiesta protocollata il 24maggio 2019 intenta a conoscere il progetto ed il ruolo assegnato alla pedagogista, Dott.ssa Ivana Pinardi; la richiesta , benché motivata, è rimasta senza alcuna risposta , da parte dell’ente locale. Ora ci chiediamo cosa ci sarà di così segreto nel progetto della pedagogista che non possiamo conoscere?