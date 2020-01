CASUMARO: IL PRESEPIO MECCANICO PRENDE VOCE

Visite: 64

Di Laura Guizzardi – A Casumaro, nella Parrocchia di San Lorenzo a fianco alla chiesa, ogni anno, il 25 dicembre, da un gruppo di 15 amici nasce il presepio artistico meccanico per valorizzare la santità del Natale.

La sua storia risale negli anni ’80, quando gli amici del presepe lavoravano tutti in una Ditta di Casumaro purtroppo fallita anni fa. Un ex presepista – ricorda con serenità – “ Il titolare della fabbrica ci dava la possibilità alla sera di ritrovarci tutti insieme per realizzare le nostre idee per il presepio: le statuine curate nei minimi particolari dalla ceramista e i vari meccanismi meccanici, per renderlo apprezzabile agli occhi dei visitatori ”. Quest’anno il presepe ha una forma rettangolare, disposto solo su un lato della parete, per dare la possibilità al visitatore di vedere la profondità del paesaggio, intimo ed avvolgente. Infatti, tutto inizia alle prime luci dell’alba: gli uccellini cinguettano, i ruscelli cantano la loro libertà e i personaggi prendono vita con i loro mestieri. Sul far della sera, le stelle fanno da palcoscenico e la Luna da spettatrice per osservare l’unico spettacolo che racchiude l’amore del creato: La nascita del salvatore, amato dalla madonna che lo culla tra le sue braccia e dal suo papà Giuseppe che si inchina da tanta bellezza. L’atmosfera del presepe è valorizzata dai canti popolari del natale e dai vari scenari (l’alba e il tramonto) che hanno una durata complessiva di 10 minuti, con particolarità che incuriosiscono il visitatore: come l’inizio del temporale con tuoni e fulmini, la neve che scende dal cielo al far della sera e i vari movimenti meccanici, dei vari personaggi che arricchiscono il presepe. Tutto ciò, racchiude una bellissima ambientazione, lasciando un ricordo dell’ideatore del presepe, Luigi Santi, deceduto anni fa, con una frase che rimane incisa nel cuore: ” i veri amici amano condividere i momenti preziosi, che la vita riserva loro, come le piccole cose dell’esistenza, per cui vale la pena vivere ogni giorno, da una piccola idea, un grande risultato” con affetto gli amici del presepe, comunità di Casumaro. Il presepe è aperto tutti i giorni dalle 10,00 alle 12,00 e al pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 e nei festivi dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Un presepio coinvolgente, che lascia nell’aria il profumo dell’amore della natività.