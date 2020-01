AFFIDATA LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ALBERONE

Visite: 37

È stato affidato alla C.S. Alberonese A.S.D. il servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale di Alberone, per la durata di nove anni a decorrere dal 1 gennaio 2020. L’individuazione è avvenuta mediante apposita procedura di gara ad evidenza pubblica dell’appalto relativo alla struttura situata tra Via Gioacchino Rossini e la strada comunale del cimitero.

Questa assegnazione rientra nel più ampio percorso di regolarizzazione del convenzionamento per la gestione degli impianti sportivi del territorio, dopo il Parco del Reno, la palestra Giovannina e la palestra scolastica di Renazzo. In questi giorni l’Amministrazione comunale è poi al lavoro per l’emissione del bando per la gestione del campo sportivo di Renazzo e procederà poi alla regolarizzazione degli altri impianti in prorogatio.

«Grazie alle nuove convenzioni – spiega il vicesindaco Simone Maccaferri – l’Amministrazione intende migliorare le condizioni rendendo il contributo per la gestione congruo e valorizzando i progetti sportivi e di miglioramento delle strutture».