LE INTERVISTE DI AREACENTESE.COM: Piero Lodi, ex sindaco di Cento “fatti e … non fatti del 2019”

Prosegue il cammino della nostra Redazione sulle orme della politica centese: dopo l’intervista a Marco Mattarelli (Libertà per Cento), Laura Guizzardi incalzerà Piero Lodi (PD) sull’anno appena archiviato, dal punto di vista politico e delle cose fatte e non fatte per il nostro territorio. Oggi, il capogruppo PD in consiglio comunale, sarà ospite nei nostri studi per un’intervista a tutto tondo sui temi cari ai cittadini centesi: cantieri, viabilità, manutenzione del verde, circolazione e rotatorie, sicurezza e tanto altro …