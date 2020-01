Visite: 61

Lunedì 13 gennaio, a causa lavori sulla rete elettrica, gli uffici comunali di via Malagodi 12 non avranno energia elettrica dalle 9 alle 14, con l’impossibilità dunque di utilizzare le apparecchiature in dotazione. Gli uffici dei Servizi Scolastici ed Educativi pertanto in tale giornata saranno chiusi al pubblico.

CHIUSURA DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

