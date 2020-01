DON ZUCCHINI JUNIOR

Visite: 56

Sabato 11 gennaio, alle 17, il Cinema ‘Don Zucchini’, in via Guercino 19 a Cento, propone la terza delle quattro proiezioni di film d’animazione, per bambini e famiglie, accompagnate da animazione a tema e da una gustosa merenda preparata dalla Sala da Tè Solidale.

La programmazione prosegue con la pellicola ‘Toy Story 4’.

Il biglietto ridotto per under 18, studenti e over 65 è di 4 euro, quello intero è di 6 euro. L’iniziativa è in collaborazione con Comune di Cento Assessorato alla Cultura e Turismo e con ‘Da Tè – Sala da Tè Solidale’.