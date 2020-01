AL LICEO “CEVOLANI” LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Visite: 84





Venerdì 17 gennaio dalle 18:00 alle 24:00 presso la sede di via Guercino, 47

La VI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico,sostenuta dal MIUR,avrà luogo il 17 gennaio 2020.

Nella stessa data, in contemporanea dalle 18:00 alle 24:00, le scuole aprono le loro porte alla cittadinanza e gli studenti dei Licei Classici d’Italia si esibiscono in svariate performances: maratone di letture di poeti antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni di arti plastiche e visive; concerti ed attività musicali e coreutiche; presentazioni di libri e incontri con gli autori; cortometraggi e cineforum; esperimenti scientifici; degustazioni a tema e ispirate al mondo antico … e molto altro ancora, lasciato alla libera inventiva e creatività dei giovani guidati dai loro docenti.

Quest’anno il liceo “Cevolani” si presenta al pubblico con laboratori, rappresentazioni teatrali, recital, esecuzioni musicali, video ed esposizioni realizzati dagli studenti sul tema del rapporto padri – figli nel mondo antico e moderno.

Momento centrale dell’evento sarà, presso il palazzo del Governatore in piazza Guercino, la conferenza del prof. Renzo Tosi, grecista dell’Università di Bologna.

La serata sarà poi allietata da un ricco buffet con specialità della cucina greca.