MASSA FISCAGLIA (Fe): Operazione antidroga, anche un uomo di Massa Fiscaglia nella ‘rete’ dei carabinieri

Nelle prime ore della mattinata di ieri, 10 gennaio 2020, militari del n.o.rm. – aliquota operativa della Compagnia di Cesenatico hanno dato esecuzione a quattro ordinanze applicative di misure cautelari (n. 2 custodie cautelari in carcere; n. 1 custodia cautelare in regime di arresti domiciliari; n. 1 obbligo di presentazione alla p.g.) nei confronti di altrettanti soggetti, a diverso titolo ritenuti responsabili della violazione di cui agli artt. 73 c.1 del d.p.r. 309/1990.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forli’ – dott.ssa Francesca Rago-, e’ stata avviata nell’ottobre 2018 a seguito del rinvenimento, su segnalazione di un privato cittadino, di un barattolo di vetro contenente gr. 393,00 di cocaina pura, interrato in una zona boschiva nel comune di Roncofreddo (Fc), e’ stata condotta con metodologie tradizionali ed attivita’ tecniche ed ha consentito di accertare la proprieta’ dello stupefacente rinvenuto ed individuare un gruppo di soggetti dediti, in concorso fra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ad un’intensa e continuata attivita’ di detenzione e spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Inoltre, i numerosi servizi di osservazione, pedinamento e controllo effettuati a riscontro delle risultanze tecniche telefoniche ed ambientali, hanno consentito, nel mese di aprile 2019, di procedere all’arresto in flagranza di reato di nr. 2 soggetti, trovati in possesso di 104,00 grammi di cocaina pura destinata al taglio. nel corso dell’attivita’ investigativa sono stati sequestrati complessivamente gr. 497,00 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, per un corrispettivo economico, in termini di mancati introiti per gli odierni indagati, pari ad euro 200.000,00 circa.