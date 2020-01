Prima selezione Concorso canoro ‘San Carlo Canta’ edizione 2020 a Cento

Visite: 58

“Sì è svolta ieri sera a Cento la prima selezione del concorso canoro San Carlo Canta edizione 2020 alla presenza di una giuria composta da professionisti del settore musicale e appassionati.I numerosi candidati hanno inviato dei video della loro esibizione che sono stati attentamente valutati dalla commissione presieduta dagli storici organizzatori Giorgia Vergnani e Maurizio Chiericatti in collaborazione con Vocalcoach.it di Franco Roncarolo, che da quest’anno ospiterà le selezioni.

Il prossimo appuntamento domenica 19 gennaio ore 15.30 con i live dei cantanti selezionati, presso Vocalcoach.it in via M.Belfiore 12. Evento aperto ai soci.”