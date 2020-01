INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’OSPEDALE SS. ANNUNZIATA

Visite: 88

Al fine di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e di riorganizzazione degli spazi dell’ex pronto soccorso, mediante cantiere edile recintato, da lunedì 13 gennaio al 6 luglio, con orario dalle 00.00 alle 24, a Cento in via Vicini, in corrispondenza del civ. 2, è istituito un divieto di sosta per tutti i veicoli eccetto i mezzi interessati ai lavori, per un tratto di circa 23 mt, con inizio area di cantiere dall’ingresso dell’ex pronto soccorso. Inoltre è istituito un divieto di circolazione stradale ai pedoni (pedoni sul lato opposto) nel tratto di marciapiede interessato dall’area di cantiere.