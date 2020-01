RINNOVATA LA CONVENZIONE PER IL MERCATO CONTADINO

Visite: 13

La giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione per il rinnovo, per ulteriori due anni, della convenzione tra il Comune di Cento e Associazione delle Arti contadine di Bondeno per la gestione del Mercato Contadino di Cento.

La proroga tiene conto del fatto che il mercato del martedì ha raggiunto tutti gli obiettivi individuati nella convenzione, attraverso la qualità e la promozione dei prodotti tipici del territorio locale, il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti venduti e la valorizzazione dell’area del centro storico anche attraverso le iniziative svolte dall’associazione, come la recente iniziativa ‘Cento Sapori d’Autunno’.

«Il rinnovo della convenzione per la gestione del Mercato Contadino per il prossimo biennio – afferma il vicesindaco Simone Maccaferri – consentirà di dare continuità a quanto organizzato e ai buoni risultati che la nuova veste, in piazza e con i gazebo di colore rosso, hanno dato alla città».

Scopo dell’Amministrazione è mantenere viva la vocazione agricola del territorio, promuovendo la conoscenza delle aziende produttrici agricole, favorendo la diffusione dei prodotti tipici locali ed il consumo di prodotti di stagione, in particolare creando occasioni di incontro tra produttori e consumatori, al fine anche di calmierare i prezzi al consumo dei prodotti agricoli, garantire l’origine e la qualità dei prodotti.