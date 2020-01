LIONS CENTO: ‘Interconnettiamoci ma con la testa’, Un incontro per capire e difendersi dalle insidie della Rete

Visite: 17

Di Giuliano Monari – Una serata conviviale ed un incontro per comprendere le problematiche collegate al cyberbullismo, cyberpedofilia, truffe, l’uso scorretto dei social ma anche come reagire e difendersi. Il Lions Club di Cento in prima linea sul delicatissimo tema con il Progetto ‘Interconnettiamoci ma con la testa’. Un progetto – ha sottolineato il Presidente del sodalizio Centese Gianluca Cazzola – che “ha tutte le caratteristiche per essere ripetuto negli anni e rendere sempre più consapevoli i giovani di quanti rischi si celano dentro a quel mondo permettendogli di usare lo strumento con più attenzione”. Le ragioni di questi incontri la ha spiegate il relatore della serata ai nostri microfoni Piero Fontana, Colonnello del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, responsabile della 1’ Divisione Sistemi Informatici del Ministero della Difesa e ideatore di Interconnettiamoci. Qui sotto la nostra intervista