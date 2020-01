CENTO E PORTOMAGGIORE: Promossi Sottotenenti i due Comandanti del NORM

Visite: 144

Da pochi giorni i due Comandanti dei Nuclei Operativo e Radiomobile dei Comandi Compagnia Carabinieri di Portomaggiore (FE) e di Cento (FE) sono stati promossi al grado di Sottotenente, nel nuovo ruolo degli Ufficiali. Il Sottotenente Antonio Muzi è in servizio nell’Arma dal 1981, dopo aver presto il proprio servizio per 26 anni a Ferrara, dal 2014 Comanda il nucleo di Portomaggiore (FE). Il Sottotenente Riccardo Perricelli si è arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1986 ed ha prestato il proprio servizio in Sicilia ed in Calabria, per poi giungere in Emilia Romagna dove ha comandato Stazioni Carabinieri e Sezioni del Nucleo Investigativo di Bologna; dal 2017 ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cento (FE).

Sottotenente Antonio Muzi