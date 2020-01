LETTERA AL DIRETTORE: Strane cose al parcheggio Ospedale

Visite: 12

Egregio direttore Chiedo la sua intercessione presso chi di dovere, per chiedere (visto che questi manufatti sono pagati con i soldi dei contribuenti) per quale motivo da qualche mese sono presenti presso il parcheggio dell’ospedale due parcometri (avvolti tuttora nel cellophane). Vorrei sapere se integrano o sostituiscono quello già presente. Vorrei sapere, visto che sono diversi da quello già in opera se si prevede un cambiamento nelle regole per la sosta. La risposta la so già. Silenzio assordante. Quo usque tandem?