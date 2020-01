RENAZZO: I carabinieri arrestano un pregiudicato, dovrà scontare 4 mesi ai domiciliari

Visite: 225





Nel corso del pomeriggio di ieri a Cento i militari del Comando Stazione Carabinieri di Renazzo hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad un “ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare” emesso nel corrente mese di gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ferrara – Ufficio Esecuzioni Penali: B.A., italiano classe 1942, pregiudicato; dovendo l’uomo espiare una pena di 4 mesi di arresto nonché corrispondere un’ammenda. L’uomo è stato quindi sottoposto alla citata misura degli arresti domiciliari.