TEATRO: Ettore Bassi e Simona Cavallari incontrano in esclusiva gli spettatori di Cento

Ettore Bassi e Simona Cavallari incontrano in esclusiva gli spettatori di Cento!

I protagonisti di MI AMAVI ANCORA -in scena giovedì 30 gennaio p.v. alle ore 21 si intratterranno con il pubblico per svelare aneddoti e curiosità del loro spettacolo (coordinatore dell’incontro il Direttore di Areacentese.com Giuliano Monari)***

(l’appuntamento delle 18.45 è un’esclusiva rivolta ai possessori di biglietto dello spettacolo “Mi amavi ancora” e ai sostenitori della ST 2019/2020)

www.fondazioneteatroborgatti.it – biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it