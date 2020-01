ACQUATIME: Gli Under 18 Acqua Time espugnano il Copparo

Visite: 57

Ottima prestazione degli u18 Acquatime, che proseguono la scia di vittorie, contro l’ostico avversario CNC Copparo, nella quarta giornata di campionato Uisp. La partita inizia con un primo tempo molto teso: le due squadre si studiano e nessuna delle due riesce a rompere lo 0 a 0 per diversi minuti. È del nostro capitano Baroncini la prima rete che sblocca il risultato e carica tantissimo tutta la squadra. I primi 2 tempi si chiudono sul parziale di 3-4 per i nostri che trovano difficoltà a realizzare gol commettendo diversi errori e subiscono l’aggressività degli avversari. Finalmente nel terzo tempo la partita prende un’unica direzione e da lì alla fine andiamo a segno con ben 6 marcatori diversi (risultato finale di 4-11). Prestazione davvero da incorniciare per la squadra che dimostra un’ottima maturità nel saper aspettare e controllare il risultato.