NUOVE REALTA’ AZIENDALI: A PORTOMAGGIORE NUOVO PUNTO EON

A Portomaggiore apre il nuovo Punto E.ON: efficienza energetica per cittadini e aziende

Gestito dall’agenzia FT Energy, propone offerte di fornitura di luce gas insieme a soluzioni di fotovoltaico e climatizzazione

E.ON ha inaugurato oggi il nuovo Punto E.ON di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, dedicato alla vendita di soluzioni per l’efficienza energetica a clienti domestici e ad aziende, presentate in un’area espositiva dedicata. È gestito da FT Energy, agenzia partner storica per E.ON e ben radicata nel territorio estense.

Le soluzioni che i clienti residenziali potranno scoprire e attivare recandosi presso lo Punto E.ON configurano la casa energetica del futuro. Per l’indipendenza energetica delle famiglie, tramite l’autoproduzione, sono disponibili impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, mentre per climatizzazione domestica smart – riducendo i consumi e quindi la bolletta e l’impatto ambientale – è disponibile un sistema che include una caldaia a condensazione, un climatizzatore e una pompa di calore, con gestione smart digitale.

E.ON rafforza così la sua storica presenza territoriale in provincia di Ferrara, dove sono già attivi i Punti E.ON di Cento e Lido degli Estensi. L’azienda infatti coniuga le modalità di sottoscrizione e gestione digitali delle offerte col radicamento nei territori dove risiedono i suoi clienti. Inoltre, il gruppo energetico è fisicamente presente anche con i Boschi E.ON, uno dei più rilevanti progetti di forestazione mai portati avanti da un’impresa privata, con cui sono già stati piantumati 83.000 alberi in 26 aree tra cui, in Provincia di Ferrara, il Bosco E.ON di Comacchio.

Il nuovo Punto E.ON di Portomaggiore è situato in Piazza XX Settembre, 26 ed è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18; il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.