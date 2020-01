La Stella Alpina di Renazzo festeggia la nuova stagione con il CT della nazionale italiana Davide Cassani

Visite: 77





L’ex campione ed ora commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani ha fatto visita alla Società Sportiva Stella Alpina in occasione dell’annuale pranzo sociale.

Renazzo 26 gennaio 2020 – La Stella Alpina di Renazzo ha presentato oggi la squadra che nella prossima stagione ciclistica, sulle strade di tutta Italia, difenderà i colori bianco celesti. Il tradizionale pranzo sociale che riunisce ex ciclisti, le famiglie degli atleti e gli amici della società ultracentenaria è stato impreziosito dalla visita del grande Davide Cassani, conosciuto prima come uno dei corridori professionisti più importanti in Italia e non solo, ed ora alla guida della nazionale italiana di ciclismo.



Cassani ha voluto portare un saluto alla società di Renazzo proprio per incoraggiare la dirigenza a continuare il lavoro che viene fatto con i giovani, un percorso importante per il futuro del ciclismo in Italia e per l’educazione in generale dei ragazzi.