CENTO: ATTENZIONE! SCATTANO LE MISURE EMERGENZIALI

Le rilevazioni Arpae hanno nuovamente evidenziato il superamento continuativo del valore limite giornaliero di Pm10. Sono quindi nuovamente introdotte le misure emergenziali relative al Piano Aria da martedì 28 a giovedì 30 gennaio, inclusi.

In queste giornate, dalle 8.30 alle 18.30, resteranno in vigore le limitazioni della circolazione già previste dal lunedì al venerdì, ovvero il divieto di circolazione per tutti i veicoli a benzina pre euro e euro 1, i diesel pre euro, euro 1, euro 2, euro 3 e i ciclomotori e motocicli pre euro, cui si aggiunge lo stop dei diesel euro 4. E ancora sono previsti l’abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19° e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17°, il divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio…), il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva <4*, il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili e il potenziamento controlli sia sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani che sugli impianti termici a biomassa che sulla combustione all’aperto e spandimento liquami.

Cento applicherà i provvedimenti alle sole vie poste all’interno del centro storico del capoluogo, individuato dalle strade della cosiddetta ‘circonvallazione interna’, nel perimetro delimitato dalle vie IV Novembre, I Maggio, XX Settembre, XXV Aprile, viale Iolanda (nel tratto da via XXV Aprile a via 27 Gennaio), via 27 Gennaio, via Bologna.