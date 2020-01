Accorsi: “Ha vinto l’Emilia-Romagna. Grazie alle tante e ai tanti che sono stati al mio fianco”

Visite: 205





“Ce l’abbiamo fatta: ha vinto l’Emilia-Romagna.



Questa notte ci siamo concessi un brindisi, esausti ma davvero felici. Il brindisi però è per tutte e tutti voi”. Così Edoardo Accorsi che commenta il voto: “Sono stato il candidato più votato della lista in tutta la circoscrizione ferrarese, avete scritto il mio nome in 1070. Un risultato che non so ancora descrivere, un’emozione unica, un abbraccio collettivo che mai mi sarei aspettato cosi forte. Insieme abbiamo fatto qualcosa di grande e abbiamo portato un contributo decisivo al risultato finale. Purtroppo non avrò la possibilità di essere consigliere perché la lista non ha raggiunto la quota necessaria. Ciononostante, ora ancora più di prima, sento la responsabilità di questo risultato e farò il possibile per continuare a dare il mio contributo per la mia terra e per la mia gente. Per ora non posso fare altro che ringraziarvi commosso della fiducia che mi avete espresso, vi abbraccio forte. Lo faccio davvero, come se fossi lì con ognuna ed ognuno di voi”.