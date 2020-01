Domenica 2 febbraio inizia il CARNEVALE DI PIEVE DI CENTO

Visite: 87

Domenica 2 febbraio inizia il CARNEVALE DI PIEVE 2020!!!🎉🎉

👉 Appuntamento dalle ore 14.30 per le vie del centro dove sfileranno le società carnevalesche, accompagnate da marching band, ballerine brasiliane e giocolieri.

Non mancheranno come ogni anno anche il truccabimbi e l’animazione di Punto e Virgola. 🎈🎈

La conduzione è affidata ai mitici Alex&Co e Titti Dj.

Come sempre ingresso a offerta libera!