‘SULLE NOTE DI QUEGLI ANNI’ CON L’AUTORE CENTESE SAVERIO GRANDI

Venerdì 31 gennaio, alle 18, al cinema ‘Don Zucchini’ di via Guercino 19, l’assessorato ai Servizi Bibliotecari del Comune di Cento e la Sala da Tè solidale organizzano l’incontro ‘Sulle note di quegli anni’, durante il quale l’autore centese Saverio Grandi condividerà con il pubblico e con gli amici di sempre emozioni, episodi e momenti di vita raccontati nel suo libro ‘Scrivo canzoni per farti sognare’, edizione Pendragon 2019. Dialogheranno con l’autore Stefano Cariani e Antonio Diozzi. Seguirà un aperitivo con i ragazzi della Sala da Tè solidale. L’ingresso è libero. ’Scrivo canzoni per farti sognare’. In questo libro Saverio Grandi ripercorre la sua storia, la sua carriera e il rapporto con tutti i musicisti con cui ha collaborato. Dalle prime canzoni alla vittoria a Sanremo, dai progetti solisti alle litigate tra membri di una band, dai brani nati in mezz’ora a quelli che stanno in sospeso per anni… Uno sguardo lucido e appassionato dall’interno del complicato mondo della discografia italiana, dove bisogna avere passione e talento, ma anche fortuna e prontezza di riflessi. Per scrivere canzoni che accompagneranno la nostra vita facendoci sognare. Oltre trecento canzoni, più di centodieci singoli, qualche milione di copie vendute. Questi i numeri (per difetto) della produzione di Saverio Grandi, un “songwriter” che negli ultimi trent’anni ha messo la sua firma su molta musica italiana di qualità. Lo ha fatto insieme a mostri sacri del calibro di Vasco Rossi, gli Stadio, Eros Ramazzotti, Raf, Nek, Luca Carboni, e per artisti come Laura Pausini, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Emma, Marco Mengoni, Noemi…