IL SINDACO TOSELLI ALLA MOBILITAZIONE DI VERONA

Mercoledì 29 gennaio il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli, insieme alle istituzioni e agli agricoltori della Coldiretti delle diverse regioni, ha partecipato a Verona, in occasione dell’apertura della Fieragricola, alla mobilitazione sui cambiamenti climatici e le conseguenze per il settore agricolo, in particolare legati al flagello dei cosiddetti insetti alieni, a partire dalla cimice asiatica.

«È importante riaffermare l’esigenza di tutelare le produzioni e i produttori, cercando di reperire risorse, nazionali e comunitarie, e attivando le indispensabili attività legislative a supporto del settore agricolo pesantemente colpito».