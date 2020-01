CENTO: IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA SI DIMETTE – Entra Luca Parmeggiani al posto di Mark Alberghini

Visite: 189

Cambio della guardia alla guida del gruppo di maggioranza Cento Civica – Idea in Comune. Nel corso della seduta di mercoledì 29 gennaio, il capogruppo Mark Alberghini ha annunciato di lasciare il testimone al consigliere Luca Parmeggiani.

«A fronte degli importanti progetti che si vanno concretizzando a Renazzo – la specifica di Alberghini -, desidero dedicarmi con maggiore assiduità alle opere e alle attività che nei prossimi mesi prenderanno forma sul territorio da cui provengo. Auguro dunque buon lavoro a Luca Parmeggiani, che mi succede nel ruolo, e a tutti noi, per portare a compimento i rilevanti obiettivi che ci siamo posti».

«Innanzitutto voglio ringraziare il gruppo per la fiducia – la dichiarazione del neocapogruppo Parmeggiani -. Ringrazio Mark Alberghini per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno con cui continuerà a seguire in modo specifico Renazzo. In merito alle dichiarazioni di alcuni consiglieri di minoranza, voglio tranquillizzarli sul fatto che il gruppo di maggioranza è unito, coeso e non presente alcun segnale di spaccatura e che porterà a termine il mandato conferito dagli elettori. Le diverse coscienze politiche dei singoli componenti sono sempre state il punto di forza del gruppo, che ha consentito, in questi anni, di affrontare i problemi e le esigenze della nostra città con visioni e impostazioni diverse, ma che ha portato sempre ad una soluzione condivisa e unanime. Approfittando dell’occasione per confermare pubblicamente la fiducia nei confronti del sindaco e di tutti gli assessori».

«Si tratta di un avvicendamento stabilito unanimemente dal gruppo di maggioranza per consentire alle diverse componenti consiliari di seguire tematiche di interesse, garantendo la continuità del lavoro consiliare siora condotto – il commento del sindaco Fabrizio Toselli -. Ringrazio Mark per l’impegno profuso e che profonderà in un’ottica maggiormente renazzese e auguro un buon lavoro a Luca per il nuovo ruolo».