CENTO: SI COBAS IN CONSIGLIO COMUNALE per portare le istanze dei 50 lavoratori di Vm Fca

Una folta rappresenta SI Cobas ha fatto ingresso nella sala consiliare di Palazzo del Governatore durante la seduta di mercoledì 29 gennaio.L’interruzione della seduta straordinaria dedicata al Giorno della Memoria, che è stata sospesa per qualche minuto, per portare le istanze dei 50 lavoratori di Vm Fca che il sindacato rappresenta. Il sindaco Fabrizio Toselli è uscito dal consesso per concordare un prossimo incontro con SI Cobas, così da consentire la prosecuzione del momento istituzionale di ricordo e riflessione sulla Shoah.