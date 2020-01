AL VIA IL CARNEVALE DI PIEVE DI CENTO

Visite: 60





I carri mascherati delle società carnevalesche coloreranno il centro storico di Pieve di Cento domenica 2, 9 e 16 febbraio 2020

Al via la 45° edizione del Carnevale di Pieve di Cento, un evento che richiama migliaia di persone da tutta l’area metropolitana, e non solo, e che vede l’impegno di quasi 100 ragazzi che due sere a settimana per tutto l’anno, oltre ai weekend, si giostrano tra carta colla e acqua, incontri logistici e organizzativi.

I carri mascherati, in tutto e per tutto rigorosamente realizzati dai ragazzi del Comitato Società Carnevalesche della Pro Loco, faranno il loro esordio alle 14.30 di domenica 2 febbraio, quando entreranno nella centrale Piazza A. Costa accompagnati dalla marching band più trasformista ed eclettica d’Europa, la Badabimbumband di Empoli.

Il calendario proseguirà domenica 9 febbraio con le atmosfere fiabesche della “Cartoon Parade” by Glamorous animazione di Cattolica, mentre domenica 16 febbraio la grande conclusione della kermesse sarà affidata all’attesissima premiazione dei carri da parte delle scuole che come ogni anno votano le scenografie per il concorso “Il carro più bello” e scelgono il tema che sarà sviluppato dalla società vincitrice per l’anno successivo: un’iniziativa che negli anni ha visto i ragazzi appassionarsi sempre più a questa tradizione folcloristica per la quale il nostro territorio è noto.

Lungo il circuito non mancheranno i giocolieri, il truccabimbi di Punto e Virgola e i personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini. Il Carnevale di Pieve è una manifestazione da sempre partecipatissima, e dedicata alle famiglie: per questo l’ingresso rimane a offerta libera, per regalare a tutti tre domeniche di festa.

Oltre al Carnevale ricordiamo che Pieve di Cento offre ai tanti turisti l’opportunità di una visita ai tanti musei cittadini: il Museo della Musica presso il Teatro A. Zeppilli, Pinacoteca civica e Museo delle Storie di Pieve. come ogni domenica saranno aperti e visitabili con ticket unico di 5€ (possibili riduzioni e gratuito per i residenti) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

Per ulteriori info:

A.T. Pro Loco di Pieve di Cento 051 974593 / proloco.pieve@alice.it

Comune di Pieve di Cento 051 6862611 / info@comune.pievedicento.bo.it