CORONAVIRUS: Attivata l’Unità di Crisi in Regione Emilia-Romagna

Si è riunita in mattinata in Regione l’unità di crisi attivata contro il Coronavirus. Come riporta bolognaindiretta Il primo di una serie di incontri tra i dirigenti di Viale Aldo Moro dei settori interessati, come Prevenzione collettiva, assistenza territoriale e assistenza ospedaliera, compreso il 118, da rappresentanti dell’Agenzia sanitaria regionale e della sanità pubblica delle Aziende, da Pierluigi Viale, responsabile delle Malattie infettive del Sant’Orsola e Maria Carla Re, direttore del Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche del Policlinico bolognese. L’obiettivo è istituire una cabina di regia tra le Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, così da avere procedure chiare ed uniformi. Così è stato deciso durante un vertice all’Istituto superiore di sanità per valutare l’evoluzione scientifica della malattia. Sul sito del Ministero, intanto, c’è una pagina creata ad hoc, dove trovare informazioni, consigli e il numero verde (1500), attivo giorno e notte. Negli ospedali della regione, nel caso venga ricoverata una persona colpita da Coronavirus, i sanitari dovranno seguire procedure per la diagnosi secondo il protocollo internazionale e dotarsi delle protezioni individuali, come guanti e mascherine, per l’assistenza. Dalla sede di viale Aldo Moro è stata inviata una lettera ai direttori generali e sanitari delle Aziende e ai direttori dei dipartimenti di sanità pubblica: all’interno le informazioni aggiornate ricevute dal ministero, con la raccomandazione di segnalazione tempestiva al dipartimento di sanità pubblica degli eventuali casi sospetti. Anche l’Alma Mater è scesa in campo per l’emergenza sanitaria scoppiata in Cina, coordinandosi con il ministero. La dirigente delle Relazioni internazionali dell’Ateneo felsineo ha scritto ai delegati per l’internazionalizzazione e ai responsabili di accordi di settore con la Cina: “Nonostante la Farnesina non sconsigli ancora viaggi in Cina, eccetto che per la provincia direttamente interessata – si legge nella missiva – l’indicazione del tavolo tecnico per la gestione delle emergenze è invitare studenti e docenti che devono svolgere un periodo di mobilità in tutta la Cina continentale a posporre il viaggio fino a quando la situazione diventi stabile”.