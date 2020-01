15° Il Premio Letterario Nazionale “Rime sotto la Luna” 15°

Visite: 59

Sono aperte le iscrizioni al 15° Il Premio Letterario Nazionale “Rime sotto la Luna” , come sempre organizzata dalla nostra associazione, grazie al supporto del Bando Cultura 2019-2020 del Comune di Cento (FE).

È un concorso di poesia, che dal 2005, con cadenza annuale si svolge attraverso Internet.

I Poeti possono iscriversi attraverso il modulo di iscrizione e saranno immediatamente pubblicati nel nostro sito ed in seguito una giuria composta di membri qualificati ne determinerà una graduatoria per designare i vincitori.

La serata finale si svolgerà ad Alberone di Cento (FE) nel Parco della Rimembranza, di fianco al campanile, o in caso di maltempo nella Sala Polivalente del C.S.A.; sotto la luna estiva di fine Giugno o inizio Luglio.

Poeti emergenti e non, si troveranno a declamare le proprie liriche in una avvincente simpatica ed allegra rassegna.

In palio prestigiosi riconoscimenti, l’onore ed il pregio di aver dato gioia o motivo di riflettere a tutti gli intervenuti.

Il concorso è diviso in 3 categorie:

• Bambini (fino a 9 anni),

• Ragazzi (da 10 anni fino a 17 anni),

• Adulti (da 18 anni).Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://www.musicadiversa.it/poesia/edizione-attiva/https://www.musicadiversa.it/grandealberoaps/nuova-edizione-rime-sotto-la-luna/modulo di iscrizionehttps://www.musicadiversa.it/poesia/regolamento