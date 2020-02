CASUMARO: Fatto esplodere il Bancomat della BCC – 4 banditi in fuga – in aggiornamento

Visite: 25

Verso le ore 04.35 della notte appena trascorsa 4 persone sono state notate, da un cittadino svegliato dal rumore di una esplosione, mentre fuggivano a piedi in via Chiesa Casumaro a Reno Centese. I quattro malviventi avevano appena fatto esplodere lo sportello bancomat della locale filiale della Banca Centro Emilia. Sul posto sono immediatamente fatte convergere le pattuglie in circuito del Comando Compagnia Carabinieri di Cento ed i militari della Squadra Rilievi per i necessari accertamenti. Al momento non si conosce l’esatto ammontare del furto né ulteriori dettagli possono essere condivisi. I malviventi sono poi fuggiti a piedi e non è stata notata alcuna vettura allontanarsi dal luogo dell’evento. – Notizia in aggiornamento