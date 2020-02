CENTO: Il saluto all’amico ‘Cavallo’ Vincenzo Magnani, cori, amicizia e l’affetto di tanti

Visite: 351

Lascio volentieri all’amico Alessandro Maretti il commento al commiato di ‘Cavallo’. E, volutamente, copio e incollo il suo personale scritto sulla pagina personale di FB. Credo sia il modo migliore per far capire che, anche in questo mondo così distratto, esiste ancora la sincera amicizia. Allego il video realizzato durante la cerimonia funebre.

“Ed eccoci qua,alla fine di questa “ultima corsa”,stanchi e tristi,nonostante tu sia riuscito anche a farci sorridere in un momento così sconfortante.A parte tutto,abbiamo il cuore gonfio di orgoglio,perché,lasciacelo dire,ti abbiamo regalato un ultimo saluto eccezionale.C’erano tutti….ma proprio tutti,il Bar Sport,la Ceres e IL VILLAGGIO anni 80, i tuoi storici amici con gli occhi pieni di lacrime,e il tuo ultimo grande regalo,è stato quello di aver radunato tutti e aver fatto in modo di potersi reincontrare dopo tanto tempo.Hai riempito una bella fetta di stadio,e gli applausi spontanei erano il giusto tributo alla tua persona.Siamo davvero fieri di essere i tuoi amici e di averti organizzato questo ultimo viaggio in grande stile,facendoti passare da un luogo a te caro come lo stadio,e per quella piazza Guercino dove la tua bicicletta ci sarà transitata 1 miliardo di volte.Ciao Cavallo,ora riposa in pace,continuerai ad essere ovunque per noi,e quando faremo un brindisi in tuo onore siamo sicuri che sarai da qualche parte ad alzare quella birretta assieme ai tuoi amici.

Vorremmo infine ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò,contribuendo in ogni maniera.Senza l’aiuto di TUTTI VOI nn ce l’avremmo mai fatta.Abbiamo dato una grande dimostrazione di cosa vuol dire Amicizia con la A volutamente maiuscola.Ringraziamo anche il sindaco Fabrizio Toselli e la Polizia Municipale per la grande e disponibile collaborazione,le ditte Pizzotti-Malaguti onoranze funebri e F.lli Venturi per la disponibilità e serietà,e la Centese Calcio per aver dato la possibilità di usufruire dello stadio per l’occasione.Per il resto state tutti pronti,perché ci saranno alcune iniziative molto carine per mantenere vivo il ricordo del nostro amico Cavallo.

Un saluto a tutti e……

BÈLA RÈGAZ”