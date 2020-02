LEGA GIOVANI, LUCA CARDI È IL NUOVO RESPONSABILE PROVINCIALE FERRARA

Visite: 95

Luca Cardi, 27enne da diversi anni militante della Lega e coordinatore cittadino della Lega Giovani nel Comune di Cento, è da oggi il nuovo Commissario Provinciale del movimento giovanile della Lega.

Cardi sostituisce Ottavio Curtarello, consigliere comunale ad Argenta, dimessosi per raggiunti limiti d’età.

«Mi auguro – ha commentato il neoresponsabile – che i tanti giovani che hanno votato Lega, contribuendo a renderci il primo partito della nostra provincia, si avvicinino a noi per vivere più da vicino la politica, che è l’unico mezzo per cambiare la società. Da oggi stesso lavorerò quindi per rafforzare ed espandere il nostro gruppo.”

“Ora l’obiettivo, – continua Cardi – è quello di avvicinare nuovi ragazzi, formandoli, per poi farli diventare rappresentanti nelle istituzioni: penso ad esempio alle prossime elezioni amministrative che si terranno nella nostra provincia quest’anno e nel 2021”.

Al neoresponsabile arrivano poi le congratulazioni di Alan Fabbri, Sindaco di Ferrara e Segretario Provinciale del partito che dichiara: “Conosco Luca da tanti anni e sono sicuro che sia la persona giusta per questo ruolo. A lui vanno le mie congratulazioni e un augurio di buon lavoro. Grazie anche a Curtarello per quello che ha fatto in questi anni”.

Alle parole del Sindaco Fabbri si aggiungono anche quelle dell’On. Luca Toccalini, coordinatore federale della Lega Giovani: “Ringrazio Ottavio Curtarello per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, lascia un movimento giovanile in ottima forma. Buon lavoro a Luca, sono certo che la Lega Giovani sul territorio crescerà ancora di più.”