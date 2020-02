Visite: 15

Il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto stamane a Palazzo don Giulio d’Este il Capitano di Vascello (CP) Giuseppe Sciarrone, nuovo Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna.

Il Capitano di Vascello Sciarrone proviene dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Roma, dove era approdato dopo essere stato per tre anni Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa.

Nella stessa mattinata, il Prefetto ha incontrato la dottoressa Cinzia Ricciardi, Dirigente Superiore della Polizia di Stato che ha, nei giorni scorsi, assunto l’incarico di Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale dell’Emilia Romagna.

Prima di arrivare in Emilia Romagna, la dottoressa Ricciardi ha ricoperto analogo incarico presso il Compartimento Polstrada “Veneto”. In precedenza, come dirigente di sezione della Polizia Stradale, ha maturato esperienze presso le sedi di Pesaro, Torino e Roma.

L’incontro con i neo comandanti, oltre alle tradizionali espressioni augurali, ha costituito l’occasione per un primo proficuo scambio di conoscenze, utile a gettare le basi per una rinnovata collaborazione istituzionale sulle delicate problematiche della sicurezza nella provincia di Ferrara nel suo più vasto contesto.

Il Prefetto Campanaro non ha mancato di sottolineare il “grande rapporto di fiducia esistente tra Cittadini, Forze dell’Ordine, Forze Armate e Sistema della sicurezza in generale, testimoniato dall’alto senso civico e dal radicato senso di legalità presenti nel territorio ferrarese”.