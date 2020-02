‘I SEGNALI DI DISAGIO E L’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN ETÀ 0/6 ANNI’‘I SEGNALI DI DISAGIO E L’OSSERVAZIONE DEL BAMBINO IN ETÀ 0/6 ANNI’

Visite: 11

Proseguono gli appuntamenti formativi ‘I segnali di disagio e l’osservazione del bambino in età 0/6 anni’ condotti da Marco Mastella, neuropsichiatra infantile – psicologo, psicoterapeuta – psicoanalista. Il primo degli incontri di supervisione si terrà mercoledì 5 febbraio alle 16, al Nido ‘Le Nuvole’ in via Pacinotti 11b a Cento.

L’obiettivo è approfondire gli aspetti rilevanti nel corso della crescita di un bambino e gli indicatori di benessere e/o malessere che richiedono una attenzione privilegiata e interventi e strategie educative specifiche. Ne sono destinatari gli insegnanti di nido, scuola infanzia statale e/o paritaria.