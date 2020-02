DONAZIONI A FAVORE DEI PIÙ PICCOLIDONAZIONI A FAVORE DEI PIÙ PICCOLI

Visite: 10

La giunta comunale ha accettato formalmente la donazione di un nuovo gioco attrezzato da parte dell’associazione dilettantistica Polisportiva Buonacompra per il parco pubblico di via Bondenese in paese. Dal momento che la torretta attrezzata con scivolo che vi era precedentemente collocata è stata rimossa per ragioni di sicurezza, in quanto gravemente danneggiata e non più utilizzabile e riparabile, la Polisportiva si è offerta di provvedere alla sostituzione con un gioco analogo, per valorizzare l’area del monumento ai caduti e, in quanto zona ombreggiata durante la stagione calda, la sua fruizione da parte dei più piccoli e delle loro famiglie. Il Comune si impegnerà a installare e a manutenere in futuro il manufatto.

«Questa donazione – ha argomentato la giunta – costituisce certamente un valore aggiunto e una miglioria per il parco pubblico. La accogliamo con sentita riconoscenza, gratitudine e particolare apprezzamento, sottolineando l’importante valore solidaristico di tale atto di liberalità».

Lo stesso sentimento di gratitudine e di apprezzamento per il gesto di generosità e attaccamento alla comunità è stato espresso per la donazione effettuata da Manuel Govoni, in onore del padre, a XII Morelli. La giostra e il tavolino con le panchine sono state installate il 30 gennaio scorso, acquistate grazie alle offerte raccolte in occasione delle esequie.