NUCLEO ANTI VIOLENZA DELLA POLIZIA LOCALE INCONTRA GLI STUDENTI

Gli operatori del Nucleo Anti Violenza della Polizia Locale di Cento hanno recentemente incontrato gli studenti del centro professionale ‘La città del ragazzo’ di Cento per parlare di devianza giovanile e legalità.

Si tratta del primo di 19 interventi formativi che si svolgeranno fino al mese di marzo in varie classi degli istituti (medie e superiori) di Cento, di Ferrara e provincia come previsto dal “Protocollo d’intesa per la prevenzione del bullismo e della devianza giovanile” istituito dalla Prefettura di Ferrara al quale il Comando di Polizia Locale di Cento ha aderito nel 2019.

Un rapporto diretto con le ragazze e i ragazzi delle scuole del territorio, oggi davvero allargato, perché gli agenti saranno anche a Ferrara, Terre del Reno e Poggio Renatico, per parlare, a seconda dell’età, di sicurezza in rete (potenzialità e rischi di internet, navigazione sicura, uso consapevole dei social network, sexting, adescamento online, challenge, revenge porn), di uso e abuso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, di bullismo, cyber bullismo, violenza di genere e discriminazioni in generale, di comportamenti a rischio e dei reati più comuni tra gli adolescenti, ecc.

«Crediamo fermamente che la prevenzione parta decisamente da qui – afferma il comandante Fabrizio Balderi -. Questi studenti saranno la società di un futuro molto prossimo e pensiamo davvero che nel nostro piccolo, riusciremo ad instillare nelle loro menti alcuni importanti valori, oltre a costruire un clima di fiducia che sciolga, per quanto possibile, resistenze e diffidenze, consentendo un avvicinamento a questa fascia di società che talvolta appare a noi così lontana».