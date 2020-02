“E’ ora di intervenire”, l’accorato appello della Consulta di Buonacompra-Pilastrello dopo i recenti fatti di cronaca

Visite: 41

“E’ ORA DI INTERVENIRE – si legge in un post della Consulta Civica Pilastrello Buonacompra – . Un Bar svaligiato per l’ennesima volta, un Bancomat fatto saltare in aria, questi sono solo gli ultimi due episodi di delinquenza che hanno interessato la nostra frazione. Nel caso della banca è il terzo evento, mentre per il trentennale Bar Meridiana si supera forse la decina di furti ed i titolari sono ormai esasperati. Come Consulta ci permettiamo di sottolineare questa situazione non solo per la evidente gravità dei fatti ma anche per ricordare alla Amministrazione di Cento che in campagna elettorale erano state fatte promesse precise: installazione di telecamere per il monitoraggio stradale. Con l’Assessore Matteo Fortini la cosa è stata più volte sollecitata, a maggior ragione dopo che la fibra ottica è stata installata sulla Via Bondenese, ma ad oggi non vi è purtroppo alcun riscontro. A titolo esemplificativo inseriamo una esperienza importante portata avanti dal Comune di Modena (https://www.comune.modena.it/…/il-sistema-di-videosorveglia…) che forse aiuta a capire l’importanza di certi interventi”.