Benedetto 1964: U14 ai playoff; grande rimonta U16

Visite: 51

Non c’è momento di pausa per le squadre della Benedetto 1964 che vive il periodo più intenso con partite per tutte le età. Gli under 14 hanno ottenuto la qualificazione ai playoff grazie alla vittoria convincente su Castel S. Pietro, maturata con un buon secondo tempo, e si apprestano ad affrontare una seconda fase contro le migliori squadre della regione. Nel weekend scorso, gli under 16 e gli under 15 Eccellenza ottengono successi in casa significativi. Gli U16 hanno rimontato contro Ozzano grazie ad un superlativo terzo quarto e nel finale sono riusciti a compiere il sorpasso decisivo. L’U15 Eccellenza firmata Benedetto & Peperoncino ha invece superato la Fortitudo Bologna per 73-56. Dopo un inizio sottotono, la squadra ha cambiato passo e alla distanza è riuscita ad ottenere il successo numero 12 della stagione che li mantiene in testa alla classifica. Vincono anche gli U13 sul campo insidioso di Montecchio Emilia. Intanto, mentre si avvicina il torneo di Carnevale (15-16 febbraio per le categorie Aquilotti e Scoiattoli), il percorso degli Aquilotti continua a dare segnali di crescita interessanti.

I risultati del weekend:



U18 Gold – Giornata 14 – Basket Lugo – BENEDETTO 1964 69-76 (21-16, 15-25, 19-22, 14-13)

U16 Gold – Giornata 12 – BENEDETTO 1964 – New Flying Balls Ozzano 83-82

U15 Eccellenza – Giornata 14 – BENEDETTO 1964 – Fortitudo 103 Academy 73-56

U15 Silver – Giornata 13 – Antares Copparo – BENEDETTO 1964 61-48

U14 Elite – Giornata 12 – Pall. Castel S. Pietro – BENEDETTO 1964 76-90

U13 Elite – Giornata 13 – Pol. Arena – BENEDETTO 1964 57-66

Trofeo Aquilotti

Meteor Renazzo “B” – BENEDETTO 1964 Rossi 8-16 (6-7, 5-8, 0-8, 3-8, 8-6, 0-4)

Benedetto 1964: Campanini, Sandri, Conforto, Guerra, Bretta, Goldoni, Muzzioli, Rubino, Forni, Minelli, Zeneroli, Vaccaro.

Meteor Crevalcore – BENEDETTO 1964 Bianchi 14-10 (8-6, 8-2, 0-12, 3-2, 8-4, 0-15)

Benedetto 1964: Bretta, Mortilli, Corriero, Vignoli, Notari, Cavaletti, Pritoni, Castelvetri, Cremonini, Giannico, Forni.