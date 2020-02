TEATRO: MARIO ZUCCA e MARINA THOVEZ

Visite: 41

in: SEPARAZIONE

Continuano gli appuntamenti del cartellone Prosa della Stagione teatrale 2019/2020 proposti dalla Fondazione Teatro G. Borgattidi Cento.

Giovedì 13 febbraio p.v. alle ore 21 il sipario si aprirà su Mario Zucca e Marina Thovez, due grandissimi interpreti del panorama teatrale, con la commedia brillante di Tom Kempinski “Separazione”.

Separazione è la storia di Sarah, attrice newyorkese, e Joe, commediografo londinese, separati appunto, da un oceano. I due non si conoscono, ma il destino intreccia le loro esistenze. Sarah vuole mettere in scena una famosa commedia di Joe e lo chiama al telefono per chiedergli il permesso. Tutto finirebbe qui se non fosse che lo scrittore, da tempo bloccato sulla pagina bianca, buffo malato di agorafobia, ciccione e solo, ha un forsennato bisogno di parlare con qualcuno. E Sarah ha una particolarità che la rende in grado di identificarsi con la protagonista della commedia di Joe meglio di chiunque altro. Attraverso l’oceano e i fili del telefono tra i due nasce una sorprendente amicizia, e finalmente s’incontrano…