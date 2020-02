‘NOVE GIORNI AL CAIRO’ PER RICORDARE GIULIO REGENI

Visite: 24

A quattro anni dall’omicidio di Giulio Regeni, giovedì 13 febbraio, alle 20.45, al Cinema Don Zucchini di Cento (via Guercino), l’Amministrazione Comunale di Cento, in collaborazione col Gruppo Amnesty International Italia 196 di Cento e il Cinema Don Zucchini, proporranno la proiezione del docufilm “Nove giorni al Cairo” (Italia, 2017 – 52′) di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Il documentario è stato pubblicato da La Repubblica e l’Espresso in collaborazione con 42° Parallelo. Il 3 febbraio del 2016, alla periferia del Cairo, sul ciglio della superstrada per Alessandria d’Egitto, viene ritrovato il corpo martoriato di un ragazzo occidentale. È Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso nove giorni prima, ucciso dopo terribili torture e per il quale si cerca ancora verità. Nel docufilm di Carlo Bonini e Giuliano Foschini si ricostruiscono in cinquantadue minuti proprio quei nove giorni, attraverso immagini, audio e testimonianze inediti e grazie alle parole dei suoi genitori, Paola e Claudio. Chi era Giulio? Perché è stato ucciso? Si parte da qui.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.