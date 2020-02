CENTO: Spaccata alla Bocciofila nella notte

Visite: 185

Di Giuliano Monari – Ancora una spaccata alla Bocciofila di via Ugo Bassi a Cento. Nottetempo, i soliti ignoti, si sono introdotti all’interno della struttura sportiva forzando una porta laterale e, una volta all’interno, hanno spaccato una vetrata del Bar. Fortunatamente l’impianto di allarme è entrato in funzione mettendo in fuga i ladri. Soltanto, si fa per dire, danni alle porte, considerato la precipitosa fuga che non ha consentito ai delinquenti di asportare alcunché. L’ultimo furto risale allo scorso 12 dicembre 2019. Sul fatto indagano i carabinieri.