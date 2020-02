CENTO: Caos al Centro Prelievi del SS.ma Annunziata, tra monitor rotti e mancanti e macchinette poco ‘user friendly’

Visite: 148

Di Giuliano Monari – Mattinata a dir poco convulsa quella vissuta al Centro Prelievi del SS.ma Annunziata di Cento, a causa di monitor mancanti e, quelli presenti, non funzionanti. Ma non solo: la macchina che dovrebbe dare il consenso alla prenotazione per poter avere il numero di accesso al Centro ha creato non pochi malumori.

“Arriviamo davanti ad un un’unica macchinetta con una fila di persone che devono prendere tutte il numerino (prenotatati e non); le indicazioni su come procedere sono dietro la macchinetta ovviamente intasata dalla fila”. E’ questo l’amaro sfogo delle persone che hanno vissuto non pochi disagi questa mattina, ma qualcuno sostiene che “è sempre così, non solo oggi”. Poi, rincara una signora abbastanza alterata, “devi registrarti in tempo utile perché se ‘scazzi’ non ti dà più il biglietto (infatti ad uno per due minuti non glielo ha erogato). Tutti davanti all’ingresso perché il monitor davanti all’entrata del Centro manca, ci sono solo il cavi (vedi foto), l’altro, quello fuori, è guasto e fra L’ altro il volume non ti permette di sentire la chiamata.

Gli operatori hanno i secondi contati e fanno i miracoli per far funzionare un sistema a catena abbastanza isterico”. Insomma, c’è sicuramente qualcosa da rivedere e, soprattutto, debbono essere ripristinati i monitor e messi in condizione di funzionare col volume giusto per consentire alle persone di essere informate del proprio turno.