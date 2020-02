PISCINA DI CENTO: 14° Trofeo del Carnevale di Cento, Memorial Viviana Manservisi

Visite: 28

Si tratta della manifestazione storica della città, che ritorna nei calendari del nuoto dopo l’ultima edizione del 2012.

La volontà della dirigenza Nuova Sportiva, unitamente alla volontà della Manservisi Eventi e dell’organizzazione del Carnevale di Cento, ha dunque permesso il re-start di una manifestazione che porta nello storico impianto di via Manzoni, giovani atleti da tutta Italia.

Per questa nuova edizione non potevano mancare le collaborazioni sportive: in particolare la Uisp Ferrara e le società di nuoto che hanno contribuito nella logistica e in campo operativo.

Sono stati oltre 200 gli atleti partecipanti all’evento, diviso in due parti: la mattina in acqua i Giovanissimi per la dimostrazione a stile libero e dorso e gli esordienti C, atleti di 8-9 anni; la tarda mattinata ha visto partecipare invece gli atleti più grandi che si sono battuti nei mt. 50 di ogni specialità del nuoto.

Le società che hanno partecipato a questa nuova edizione sono state: Nuova Sportiva, NS Emilia, NS Marche, Acqua Time , Reggiana Nuoto e Cervia Nuota.

Vittoria ad Acqua Time, squadra di casa, seconda NS Emilia e terza classificata Reggiana Nuoto.

Le premiazioni individuali si sono svolte in piscina, con la partecipazione del Presidente di Nuova Sportiva Sig. Alberto Rodolfi, e delle Presidentesse di NS Emilia e NS Marche, rispettivamente Sig.ra Alice Gallerani e Sig.ra Katia Curzola. L’assegnazione del trofeo per i Team si è svolto sul palco del Cento Carnevale d’Europa, nel primo pomeriggio alla presenza del Direttore Generale della società organizzatrice Ing. Daniele Neri.

La collaborazione tra sport e Carnevale permette agli atleti che hanno disputato la gara di accedere in modo agevolato al Carnevale il pomeriggio stesso della manifestazione: sono stati 120 gli atleti che hanno aderito a questa iniziativa e oltre 80 gli accompagnatori che li hanno seguiti.

Insomma, una nuova edizione con il botto!