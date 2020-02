Successi esterni per i ragazzi della Benedetto 1964

Visite: 16

Va in archivio un altro weekend ricco per le squadre giovanili della Benedetto 1964, che continuano a gonfie vele la propria crescita. Risultati positivi in generale per i biancorossi. Vince fuori casa e consolida la testa della classifica l’U15 Eccellenza, in collaborazione con Peperoncino Basket, che sconfigge lo Junior Basket Ravenna in un match tirato e combattuto fino alla fine. Nessun problema in trasferta per l’U16 alla palestra Lercaro, casa della Pallavicini, mentre l’U14 passa ad Ozzano dopo un supplementare. Meno fortunato il weekend per gli U18, che sulla retta finale vengono sconfitti da Basket Budrio. Gli U13 vendono cara la pelle e rimangono in gioco per metà partita contro il Basket Jolly, seconda forza del girone. Volge verso la conclusione la prima fase degli Esordienti, mentre gli Aquilotti si apprestano ad affrontare il torneo di Carnevale questo weekend.

U18 Gold – Giornata 15

BENEDETTO 1964 – Basket Budrio 61-68 (Ramponi 9, Bortolotti 5, Santini 6, Barbieri 6, Bisquoli, Salatini 11, Maccagnani E. 4, Meminaj 2, Canila, Basso 18)

U16 Gold – Giornata 14

Antal Pallavicini – BENEDETTO 1964 52-71 (D’Annunzio 7, Galantini 14, Magli 6, Malpighi 6, Pascucci 5, Preti 9, Sabba 4, Bisquoli 14, Brambilla 4, Mantovani 2, Taddia.)

U15 Eccellenza – Giornata 15

Junior Basket Ravenna – BENEDETTO 1964 72-76 (Galantini 21, Di Rienzo, Miceli, Accardi 3, Negrini 2, Ramponi 11, Balletti 3, Orsini 14, Pascucci 12, Tundo, Jebali 10, Fabbris.)

U14 Elite – Giornata 13

CMO Ozzano – BENEDETTO 1964 71-75 dts (Niri, Degli Esposti, Diaco 4, Salvietti 15, Raggi 5, Lanzoni 11, Tataranni 2, Mirani 21, Damiano 10, Govoni 5, Golinelli 2, Menini)

U13 Elite – Giornata 14

Basket Jolly – BENEDETTO 1964 90-43 (Brambilla 2, Salvietti 17, Lanzoni 10, Manferdini 10, Biondi, Branca, Lo Caso, Ferrari 4, Tartaglione, Mantovani.)

