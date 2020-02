CENTO. ASCARI (M5S): “VICINA AI LAVORATORI FCA, UN’INTERROGAZIONE PER FARE CHIAREZZA SULLA SALUTE E LA SICUREZZA NELLO STABILIMENTO”

Visite: 31

Tredici punti sullo stabilimento Fca di Cento all’attenzione del ministro Nunzia Catalfo. La deputata del MoVimento 5 Stelle Stefania Ascari ha incontrato stamattina i lavoratori dell’impianto centese nell’assemblea pubblica al Grand Hotel Bologna di Pieve.

“Seguo da tempo la vicenda – ha spiegato la parlamentare pentastellata – e ho voluto manifestare la mia vicinanza in un momento molto complicato. Lo scorso 18 novembre ho presentato un’interrogazione al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo per domandare verifiche al rispetto delle normative in tema di salute e di sicurezza all’interno dell’impianto”.

L’elenco delle criticità è lungo. “È stata denunciata un’aria irrespirabile nella sala prove motori – prosegue la portavoce M5S alla Camera – dovuto alla presenza di gas di scarichi. Secondo quanto riportato dalla sigla sindacale Si Cobas, mancherebbero le opportune protezioni nei carrelli porta motori; le postazioni non rispetterebbero canoni ergonomici e i tempi di recupero sarebbero impossibili con carichi di lavoro al 100% nella stazione Domino Line a 6. Le pause sarebbero in contrasto con gli accordi sindacali e le comunicazioni sui cambi turno, riferite con meno di un giorno di preavviso, renderebbe difficoltosa l’organizzazione dei singoli lavoratori. I team leader eserciterebbero pressioni sui lavoratori e indicherebbero motivazioni errate nella stesura dei report. Inoltre, chi subisce infortuni sul lavoro patirebbe pressioni aziendali; gli orari dei lavoratori e delle pause cambierebbero continuamente. Infine, sarebbe utilizzata la metodologia Herca non per risolvere problemi, ma per rimproverare gli operatori”.

Con la deputata sono intervenuti esponenti del sindacato, il consigliere regionale Marco Pettazzoni (Lega) e il consigliere comunale Diego Contri (Forza Italia). “Spiace rimarcare l’assenza del sindaco Fabrizio Toselli – conclude Ascari – pur se invitato all’incontro. Le battaglie sul lavoro non dovrebbero avere un colore politico perché sono battaglie di civiltà che coinvolgono tutti. In ogni caso, le lavoratrici e i lavoratori centesi Fca sappiano che continuerò la mia battaglia nelle sedi istituzionali affinché siano loro garantite la qualità nel lavoro e la dignità di cui hanno pieno diritto”